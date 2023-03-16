الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على تعديل اتفاق تدريس "الفرنسية" بالمدارس الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بٰ500 مليون يورو إلى المشروع.
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على تعديل اتفاق تدريس "الفرنسية" بالمدارس الحكوميةالخميس، 16 مارس 2023 09:22 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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