اليوم السابع
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التعليم: مراعاة المهارات المهنية والقيم والسلوكيات فى اختيار المعلمين

الخميس، 16 مارس 2023 11:09 ص
التعليم: مراعاة المهارات المهنية والقيم والسلوكيات فى اختيار المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها الأدوات العلمية والتربوية حتى يستطيع المعلم بناء شخصية الطفل وتجهيزه للتعامل مع المشكلات الحياتية وتأهيله لسوق العمل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم اختيار 30 ألف معلم للعمل بالصفوف الأولى برياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لسد العجز فى التخصصات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، تتم على مدار أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى فقد تناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.


التربية والتعليم

تدريب المعلمين

30 ألف وظيفة

اخبار مصر



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