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التعليم توجه المدارس بإعلان نتيجة تقييمات الترم الأول للبرامج المبنية على منهجية الجدارات

الخميس، 16 مارس 2023 10:07 ص
التعليم توجه المدارس بإعلان نتيجة تقييمات الترم الأول للبرامج المبنية على منهجية الجدارات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بإخطار المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، باعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج لطلاب الصفوف الثلاثة بكافة النوعيات للعام الدراسي 2022/2023.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في اطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وبناة علي زيارةالمحققين الخارجيين خلال الفترة من السبت 31 ديسمبر 2022 حتى الخميس 5 يناير 2023  للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للبرامج بكافة النوعيات لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطورة وفقاً لمنظومة الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

 

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وبذلك توصي اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات للفصل الدراسي الأول 2023، بناء علي ما ورد بلائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة علي منهجية الجدارات المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 


التربية والتعليم

اعتماد نتيجة البرامج المبنية على منهجية الجدارات

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