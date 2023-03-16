التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى جرجا سوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام طفل يبلغ من العمر 15 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لصعق تيار كهربائى عقب ملامسة يده إحدى الأسلاك العارية أثناء تواجده بالمنزل تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بالمنزل وتم نقل الجثة وإخطار الجهات المعنية وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تمهيدا لإستخراج التصريح اللازم بالدفن.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بورود إشارة من مستشفي جرجا العام لقسم شرطة جرجا بوصول المدعو محمد ي م ع 15 سنة طفل ويقيم دائرة القسم جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائى".

وبسؤال كل من والدته زينب م ا ر 38 سنة ربة منزل، وخاله مالك م ا ر 36 سنة موظف بمصنع السكر ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل لامست يده أحدي الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.