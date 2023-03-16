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البنك المركزى الأردنى: بنوك المملكة لن تتأثر جراء إفلاس بنكين أمريكيين

الخميس، 16 مارس 2023 03:32 م
البنك المركزى الأردنى: بنوك المملكة لن تتأثر جراء إفلاس بنكين أمريكيين البنك المركزى الأردنى
كتب: أحمد جمعة

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أكّد البنك المركزي الأردني، الخميس، أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي الأردني تأثراً بالأوضاع المالية التي تعرض لها كل من بنكي "سيليكون فالي، وسيغنتشر" الأمريكيين؛ نظراً لعدم امتلاك البنوك الأردنية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي منهما.

 

وتسببت الأزمة التي عصفت بمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية، في موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.

 

 

 


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