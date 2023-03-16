البنك الأهلي المتحد – مصر يحقق 73.6% نموا بصافي الأرباح المجمعة لتقفز إلى 2.04 مليار جنيه بنهاية 2022

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جمالي محفظة القروض والتسهيلات ترتفع إلى 53.9

مليار جنيه

إجمالي أصول البنك تسجل 85.7 مليار جنيه.. ومحفظة ودائع العملاء تنمو بنحو 30.4% بنهاية 2022

حقق البنك الأهلي المتحد - مصر نموًا بصافي الأرباح المجمعة خلال عام 2022 نسبته 73.6%، ليقفز البنك بأرباحه المجمعة إلى 2.04 مليار جنيه للعام المالي 2022، مقابل 1.18 مليار جنيه لعام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد – مصر بنهاية العام المالي 2022، مؤشرات متميزة تؤكد على ريادته في القطاع المصرفي، واستمراره في اتباع سياسة توسعية بالسوق المصرية، تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتميزة، مع الأخذ في الاعتبار دراسة مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.

وفي هذا الصدد؛ ارتفعت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء (قبل المخصصات) بنسبة 36.5% خلال عام 2022 لتسجل 53.9 مليار جنيه، مقابل 39.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ما يتماشى مع سياسة البنك التوسعية في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك التوسع في منتجات وخدمات الأفراد.

بالإضافة الى الشركات الكبرى، يولي البنك الأهلي المتحد – مصر أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ادي الي انعكاس على أداء البنك حيث ارتفعت محفظة تمويلات القطاع بنسبة 94.5% خلال عام 2022 لتسجل 9.8 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2022، مقابل 5.1 مليار كما في 31 ديسمبر 2021 ، و من الجدير بالذكر ان البنك نجح في تجاوز النسبة المستهدفة والمقدرة ب25% من إجمالي المحفظة التمويلية توجه لصالح هذا القطاع وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وفيما يتعلق بودائع عملاء البنك الأهلي المتحد - مصر؛ ارتفعت إجمالي المحفظة من 53.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، إلى 69.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022، محققة ارتفاع نسبته 30.4%، حيث طرح البنك خلال عام 2022 لأول مرة في القطاع المصرفي المصري باقة "EDGE" ذات المزايا الحصرية التي تجمع بين اهتمامات العميل الادخارية والتمويلية بالإضافة الى شهادات ادخارية متنوعة.

كما وقد ارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 33% لتسجل 85.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 16.2% لتسجل 10.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 9.2 مليارًا بنهاية عام 2021 مما يعكس مستويات مرتفعة من السيولة و رأس المال.

وفي إطار اهتمام البنك الأهلي المتحد – مصر بالخدمات المصرفية الإلكترونية؛ أطلق البنك خلال عام 2022 عدد من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحها، والتي يأتي في مقدمتها خدمة "الحساب المصرفي الإلكتروني – E-Account"، والتي تتيح الحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات و تفعيل الحساب في الفرع ، كما انضم البنك إلى منظومة عمل (InstaPay)، والتي تتيح للعميل الوصول المباشر إلى حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظيًا علي مدار اليوم و طوال أيام الأسبوع 24/7 من خلال الهاتف المحمول، كما حرص البنك الأهلي المتحد – مصر على تسهيل وصول الخدمات البنكية لذوي الهمم وذلك عبر توافق بعض الفروع و ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية - للتعامل مع احتياجاتهم. كما قام البنك بتقديم وتطوير خدمة الانترنت البنكي للشركات (B2B) والتي تتيح لعملائه إمكانية الاطلاع على حساباتهم وتنفيذ جميع معاملات شركاتهم البنكية من مدفوعات موردين او مرتبات او عمليات تجارية من خلال خدمة الأنترنت البنكي للشركات B2B.