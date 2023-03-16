الاستخبارات العراقية تلقي القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، إلقاء القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم".

وأوضح البيان أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة مكنت وكالة الاستخبارات في صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية .

وأضاف أن مهامهم توزعت داخل تلك العصابات الإجرامية في نقل المواد الغذائية ونصب السيطرات الوهمية واشتراكهم في الهجوم على القوات الأمنية في منطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عناصر داعش، فضلا عن عمل أحدهم بما يسمى ديوان الزكاة وآخر تتلمذ على مايسمى إمامة المساجد، فيما عمل أحدهم خطيب جامع كانت مهمته إلقاء الخطب وتحريض المواطنين قصرًا على مقاتلة القوات الأمنية قبل أيام التحرير.