الأم المثالية ببنى سويف.. توفى زوجها وعمرها 35 عاما ونجحت فى تربية 3 بنات

بنى سويف هانى فتحى

قالت صفاء على عبدالوهاب مقاوى الأم المثالية على مستوى محافظة بنى سويف أنها تعمل معلمة بمدرسة جاويش الإعدادية بإدارة أهناسيا التعليمية.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن زوجها توفى منذ 21 عاما وكان عمرها 35 عاما وترك لها ثلاثة من البنات مشيرة إلى أنها كانت لا تعمل ونجحت فى العمل بوزارة التربية والتعليم معلمة بالحصة ثم تم تثبيتها.

وأكدت صفاء أن زوجها أصيب بمرض "سرطان الدم"، وظل فى صراع مع المرض لمدة ثلاث سنوات حتى توفاه الله عام 2002 م، لافتة إلى أنه عند وفاة زوجها ترك لها ثلاثة بنات الابنة الكبرى بالصف الثانى الابتدائى، والثانية 4 سنوات، والثالثة سنة ونصف، ومعاش ضئيل لا يكفى متطلبات الحياة.

وأشارت الأم المثالية بمحافظة بنى سويف إلى أنها استكملت دراستها وحصلت على دبلوم تربوى بجانب مؤهلها حتى تستطيع العمل، وتم تعيينها بإحدى المدارس، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية للترقى فى عملها.

وقالت الأم المثالية أنها أصرت على تعليم بناتها وحصولهم على شهادات جامعية، وأكرمها الله وتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس تجارة وتزوجت أما الابنة الثانية، والابنة الثالثة مازالوا فى الفرق النهائية بالكليات وعلى مشارف التخرج والخروج إلى الحياة العملية.