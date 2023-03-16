الأم المثالية بالمنوفية: زوجى توفى منذ 21 عاما.. وربنا كرمنى فى ابني زياد وإسراء

المنوفية - محمد فتحى

قالت سوزان منصور عبدالله خميس البالغة من العمر 52 عاما والحاصلة على الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، أنها فوجئت بتلقيها تليفونا من وزارة التضامن يؤكد لها أنها حصلت على الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية.

وأضافت الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، فى تصريح خاص: "أنا حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، توفى زوجى منذ 21 عاما وترك لى ولد وبنت الابن الأكبر زياد الدسوقى العزيزى 28 عاما حاصل على بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، والبنت إسراء الدسوقى العزيزى 25 عاما حاصلة على كلية حقوق ومتزوجة، وقررت أن أكرس حياتى لخدمتهم فقط دون النظر لنفسى نهائيا، والحمد الله ربنا كرمتى فيهم آخر كرم وحصل زياد على بكالوريوس الهندسة وإسراء على ليسانس الحقوق .

وأكدت: "عانيت كثير من أجل تربية أنجالى ولكن لم أتخيل يوما أن عيش بدونهم فهم أملى فى الحياة ، وبدونهم لا أتخيل الحياة نهائيا".

وأوضحت أن نجلها زياد هو من قام بالتقديم لى فى مسابقة الأم المثالية، عن طريق الوحدة الاجتماعية بأبو مشهور وذلك تقديرا منه لى وتم إنهاء كافة الإجراءات عن طريق الشئون الاجتماعية.