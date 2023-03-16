الأم المثالية بالفيوم: "ابنتى فاجئنى ولم أكن أعلم بتقديم أوراقى"

الفيوم رباب الجالي

قالت حليمة سلامة عبد السميع سلامة، الأم المثالية الأولى بمحافظة الفيوم، إنها تلقت نبأ فوزها بلقب الأم المثالية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ولم تكن تعلم أنه تم تقديم أوراقها للمسابقة، حيث قدمت لها ابنتها التى تعمل طبيبة دون علمها

ولفتت الأم المثالية للفيوم، إلى أنها كلمت دخلت على ابنتها ووجدت ملف به أوراق كانت تخفيه عنها وتخبرها أنها أوراق تابعة لعملها إلى أن علمت اليوم أنه الملف التى تقدمت به ابنتها لمسابقة الام المثالية.

وأشارت حليمة، إلى أن زوجها توفى عام 2010، تاركًا 3 أبناء أكبرهم فى الثانوية العامة، والآخرين فى المرحلة الإعدادية، فتحولت الأم التى تعمل مدرسة أولى فى المدرسة الثانوية الزراعية، إلى الأم والأب لأبنائها الثلاثة، وتبذل كل جهودها فى تربيتهم وتعويضهم عن غياب والدهم الراحل.

وأكدت أنها كانت شديدة الحرص على تعليمهم، حيث تخرجوا جميعًا من كليات الطب والصيدلة، فالابن الأكبر عمرو طبيب صيدلى، والأوسط عبد الرحمن طبيب بشرى ويؤدى الخدمة العسكرية حاليًا، ويارا فى السنة النهائية "الامتياز" بكلية الطب.

وتابع الأم المثالية بالفيوم، أنها بكت كثيرا عندما علمت بخبر فوزها بلقب الأم المثالية بمحافظة الفيوم وشعرت أنه تكريم عن كل السنوات الماضية.