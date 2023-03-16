الأم المثالية بالبحيرة: إصابتى بالسرطان لم تمنعن من رعاية أولادى ووالدى زوجى

البحيرة - ناصر جودة

سادت حالة من الفرحة الغامرة بين أهالى قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة بعد علمهم بفوز بدرية مصطفى بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام، وتوافد عدد كبير من أسرة وأصدقاء الأم المثالية على منزلها لتقديم التهانى لها وسط حالة من السرور.

وأعربت بدرية مصطفى 56 عاما، معلمة بمدرسة الفصل الواحد بقرية الطيرية عن سعادتها بالفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة والمشاركة بحفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمهات المثاليات.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع هذا الفوز الغالى الذى توج رحلة كفاحها فى تربية أبناءها حتى وصلوا إلى بر الأمان موضحة أن لها 3 أبناء وهم محمد ويعمل مهندس وألاء وأمانى حاصلين على بكالوريوس صيدلة.

وعن مشوراها الطويل فى تربية أبنائها أكدت نبيلة بركات أنها كافحت بشرف مع زوجها إيهاب راشد الذى يعمل مهندسا زراعيا حتى تعمل على رعاية أولادها الصغار وتوفر الأجواء المناسبة للتفوق فى دراستهم، لافتة رغم إصابتها بالسرطان إلا أن مرضها لم يكن عائق فى تربية أولادها ورعاية والدى زوجها اللذين كانوا يقيمون معها فى نفس المنزل.

وأوضحت أن تقربها من الله سبحانه وتعالى هو الذى حفظ أسرتها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرور بها خاصة نفقات تعليم أولادها فى كليات الهندسة والصيدلة.

وأكدت الأم المثالية بالبحيرة على تحديها للظروف القاسية بكل جلد وإصرار وسهرها الليالى لكى تحقق هدفها ورسالتها.

وعن تقدمها لمسابقة الأم المثالية قالت بدرية مصطفى أنها لم تسع للتقدم فى هذه المسابقة وأن زوجها هو الذى تقدم باسمها لوزارة التضامن حتى فوجئت بفوزه بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

وعن أمنياتها أكدت الأم المثالية بالبحيرة، على أن أقصى أمانيها أن تحصل على رحلة حج وتقابل الرئيس السيسى فى حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية والذى كان يمثل حلما صعب التحقيق.

وأهدت الأم المثالية بالبحيرة فوزها لجميع الأمهات المكافحات من أجل رعاية أبنائهم وكذلك لأمهات الشهداء اللذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة هذا الوطن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت خلال مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس عن أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادى الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد على البسيونى من محافظة السويس.

وأعلنت وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2023

وجاءت الأم المثالية آمنة على نصر عمر البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمى النسب» من محافظة السويس الأولى على مستوى الجمهورية.

أما الأم المثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت عيوشة حسن سليمان العسيلى من محافظة بورسعيد، وجاءت سهير الحسينى بيومى سليمان من محافظة الشرقية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوى الهمم عن عام 2023.

أما فيما يتعلق بالأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادى، فقد جاءت مريم شاوول جوجيوس مغاريوس من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد جاءت امتياز السيد شديد الجندى من محافظة المنوفية الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت زكية محمد صابر أحمد من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم فاطمة السيد مصطفى محمد من محافظة الشرقية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم فايزة أحمد سليم كساب أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية انتهت من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التى تم عقدها فى المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوى الإعاقة، 6 أمهات من ذوى الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالى عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.











