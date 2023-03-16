الأم المثالية بالبحر الأحمر: حققت حلمى بالتعليم فى بناتى الخمسة

قالت جميلة السيد على خضر، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة البحر الأحمر، إنها لم تلق نصيبها من التعليم ولا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكنها أصرت على أن تعطى أبنائها نصيبهم من التعليم الذى حرمت منه هى، رغم حالها وظروفها المعيشية وفقدان والدهم منذ 20 عاما.
وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفى وترك لها 5 بنات الأخيرة كانت حاملا بها عند مماته، وهى التي قدمت لها فى المسابقة دون علمها، وعملت كل شيئ لكى تستطيع تربيتهم، حيث انها بدأت فى المتاجرة في الملابس فى المنزل، ثم تاجرت في اعلاف الطيور لجيرانها لتصرف علي بناتها .
وأوضحت أن هدفها الأساسي تربية بناتها الخمسه وتعليمهم، مؤكده علي أنهها شاركت فى سيارة سرفيس بالغردقة لتدر دخلا لهم بعدما باعت ذهبها وكل ما تملك لكى تشارك فيها .
وتقدمت بالشكر على القائمين بمسابقة الأم المثالية لاختيارها، حيث أن حلمها أن تحصل بناتها على شهادات عليا وأن يعيشن حياه طيبه، وكانت تحلم قديما أن تكون متعلمه لذلك اصرت علي تعليم بناتها .
وأكدت أنها كانت الزوجة الثانية، حيث كان زوجها متزوجا من أخري وكانت مريضة وقامت بتربية أولاده من الزوجة الاولي، وعندما خرجت الأولى من المستشفى قامت برعايتها هي والولدان بجانب بناتها الخمسة، وتوفت الزوجة الاولى واعتنت الأم بكل الابناء، واهتمت بتعليمهم جميعاً في غياب الزوج للعمل في الخارج فكانت تقوم بدور الأم و الأب.
وأضافت: توفى الزوج بعد إصابته بجلطة، ودخلت الأم في صراع مع عائله الزوج حول الارث ، خاصة أن جميع أبنائها بنات مما اضطرها إلي التنازل عن جزء من الإرث حتى تعيش حياه آمنه مع بناتها" .
وفى النهاية تمكنت من أن يتخرج جميع بناتها من الكليات، الاولى حاصلة على بكالوريوس تجارة ومتزوجة، والثانية والثالثة بكالوريوس نظم معلومات ومتزوجين، والرابعة حاصلة علي لسانس حقوق ومتزوجة، والرابعة ايمان وهي التي قامت بالتقديم لها في المسابقة بكلية الآداب وسيتم عقد قرانها قريبا" .
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