الأم المثالية بالبحر الأحمر: حققت حلمى بالتعليم فى بناتى الخمسة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت جميلة السيد على خضر، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة البحر الأحمر، إنها لم تلق نصيبها من التعليم ولا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكنها أصرت على أن تعطى أبنائها نصيبهم من التعليم الذى حرمت منه هى، رغم حالها وظروفها المعيشية وفقدان والدهم منذ 20 عاما.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفى وترك لها 5 بنات الأخيرة كانت حاملا بها عند مماته، وهى التي قدمت لها فى المسابقة دون علمها، وعملت كل شيئ لكى تستطيع تربيتهم، حيث انها بدأت فى المتاجرة في الملابس فى المنزل، ثم تاجرت في اعلاف الطيور لجيرانها لتصرف علي بناتها .

وأوضحت أن هدفها الأساسي تربية بناتها الخمسه وتعليمهم، مؤكده علي أنهها شاركت فى سيارة سرفيس بالغردقة لتدر دخلا لهم بعدما باعت ذهبها وكل ما تملك لكى تشارك فيها .

وتقدمت بالشكر على القائمين بمسابقة الأم المثالية لاختيارها، حيث أن حلمها أن تحصل بناتها على شهادات عليا وأن يعيشن حياه طيبه، وكانت تحلم قديما أن تكون متعلمه لذلك اصرت علي تعليم بناتها .