الأم المثالية بالأقصر: بناتى قدمن أوراقى للمسابقة بعد 12 سنة رعاية لهن

الأقصر – أحمد مرعى

عبرت نوال إبراهيم خليل محارب الأم المثالية بمحافظة الأقصر للعام الجارى 2023، عن سعادتها الكبيرة باختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتور نيفين القباج لتكون الأم المثالية لهذا العام بالمحافظة، موجهةً الشكر لكل من يدعمون الأمهات فى مسيرتهن بالعطاء والجهد مع أسرهم لخروج أجيال تقدم كل ما يستحقه الوطن منها.

وقالت نوال إبراهيم خليل محارب الأم المثالية بمحافظة الأقصر، أن بناتها الثلاثة هن من قررن التقديم لها فى مسابقة الأم المثالية لهذا العام فى مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، حيث أنها لديها 3 بنات الأولى بكلية طب بشرى وتدعى "مادونا"، والثانية ميرنا بكلية علاج طبيعى، والثالثة موندا بكلية تمريض قنا، موجهة الشكر الكبير لهم على اهتمامهم بالتقديم لها ليقدموا لها هدية مع قدوم عيد الأم هذا العام.

وأضافت نوال إبراهيم لـ"اليوم السابع"، أن زوجها ووالد بناتها الثلاثة توفى منذ 12 سنة مضت، حيث كان مريض بفشل كلوى ويعمل بأعمال حرة ولا توجد له وظيفة ثابتة، وبعد وفاته قررت النزول لسوق العمل وعملت بأكثر من مهنة لكى توفر الرزق الحلال لتربية بناتها وتعليمهم حتى الوصول لكليات القمة بالجامعات المصرية المختلفة، قائلةً:- "كان لازم انزل الشغل بعد وفاة زوجى من 12 سنة، وبناتى مكانش ليهم حد غيرى فى سفرهم ودروسهم وكلياتهم، وده دورى زى أى ام تحب اولادها".

وكانت قد عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادى الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد على البسيونى من محافظة السويس، أما الأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر، فهى نوال إبراهيم خليل محارب.