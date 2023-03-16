اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اكتشاف المزيد من بقايا معبد الشمس بمنطقة المطرية

الخميس، 16 مارس 2023 06:09 م
اكتشاف المزيد من بقايا معبد الشمس بمنطقة المطرية الأجزاء المكتشفة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جامعة ليبزج في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس، وذلك أثناء استكمال أعمال حفائرها في الموسم الحالي بالمنطقة المحيطة بمتحف المسلة المفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة أونو (هيلوبوليس) بمنطقة المطرية.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه من المقرر أن تسكتمل البعثة أعمال حفائرها خلال المواسم القادمة لدراسة وتوثيق ما تم الكشف عنه، بالإضافة إلى أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة بالمتحف المفتوح بالمسلة، الأمر الذي يساهم في معرفة تاريخ هذه المنطقة بشكل أوضح.

928176ef-d555-4b04-a8cf-d20407c236f1

وأضاف أنه على الرغم من عدم العثور على أية أدلة لمبانى حجرية في الجانب الشمالى من المتحف المفتوح، إلا ان البعثة نجحت في الكشفت عن تتابع من أرضيات من الملاط الأبيض ومبانى من الطوب اللبن ترجع للنصف الثانى من الألف الأولى قبل الميلاد، الأمر الذي يشير إلى وجود استقرار في هذا الجزء من المعبد خلال العصرين البطلمي والروماني.

ومن جانبه قال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري أن البعثة نجحت خلال موسم حفائرها الحالي في الكشف عن عدد من النواويس من حجر الكوارتزيت من عهد الملك حور محب من حوالى 1300 ق.م وأخري للملك بسماتيك الثانى (595- 589 ق.م " مصنوعة من الحجر الجريواكة، وأرضية من بلاطات الحجر الجيري، بالإضافة إلى أجزاء من تمثال ملكى لم يتم تحديد صاحبه حتى الآن إلا أن الملامح الفنية له تشير إلى أنه ربما يعود لعصر الدولة والوسطي او عصر الإنتقال الثاني.

وقال د. ديتريش راو مدير معهد الآثار الألماني ورئيس البعثة من الجانب الألماني أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن العديد من أجزاء من تماثيل للملك رمسيس الثانى على هيئة أبو الهول مصنوعة من حجر الكوارتز وقطعة من عصر الملك رمسيس التاسع، وقطعة حجرية من الجرانيت الوردى عليها نقش ضخم والتي من المحتمل أن تكون الجزء العلوى لمسلة،  لافتا إلى أنه سيتم دراسة نقوشها خلال الفترة القادمة لتحديد تاريخها. كما عثرت البعثة على قاعدة تمثال للملك رمسيس الثانى.

2f19074d-f069-4b80-bbdd-349f79967c28

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة تعمل بمنطقة المطرية منذ عام 2012 وقد نجحت خلال موسم الحفائر الماضي في الكشف عن أجزاء من بقايا المعبد إلى جانب  عدد كبير من التماثيل تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

2f19074d-f069-4b80-bbdd-349f79967c28
 

 

6660d3f1-0593-4734-bea9-40997abe90ed
 

 

928176ef-d555-4b04-a8cf-d20407c236f1
 
e2559298-aeb2-4db4-8631-28270d9f44ac
 
f292984f-316e-4916-a7bb-29f9232ef94f
 

 


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

السياحة والآثار تنظم ندوة ثقافية لموظفي الوزارة عن الصحة الإنجابية ‏والعائد منها

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:27 م

خلال اجتماع اللجنة الدينية بـ"النواب".."السياحة والآثار": مصر تمتلك 351 مسجدا أثريا.. 4000 مسجد كانت مغلقة.. 185 مليون جنيه لتجديد المساجد.. والنائب أبانوب عزيز يطالب بسرعة ترميم مسجد الخازندارة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:41 م

وزير السياحة والآثار وسفير سنغافورة بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 13 مارس 2023 05:24 م

وزير السياحة والآثار يواصل لقاءاته المهنية خلال تواجده فى برلين ويلتقى منظمى الرحلات وشركات الطيران الأوروبية.. والجناح المصرى ببورصة برلين السياحية يحظى باهتمام كبير من الزائرين.. صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة