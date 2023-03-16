وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن المتهم كان قائدا لوحدة لواء متنقل في شرطة إقليم "جاوة الشرقية"، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تعد أقل من السنوات الثلاث التي طلبها الادعاء.

وأضاف الراديو أن المتهم أمامه سبعة أيام من أجل تقديم استئناف على الحكم الصادر ضده.

كما قضت المحكمة ببرائة ضابط شرطة آخر متهم في القضية ذاتها، ومن المقرر أيضا أن تصدر المحكمة حكمها ضد ضابط آخر بتهمة الإهمال.

يشار إلى أنه حدث تدافع في مدينة (مالانج) أسفر عن مقتل 135 شخصًا بينهم أكثر من 40 طفلا بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مدرجات مكتظة إثر اقتحام مشجعين للملعب في نهاية المباراة.. ووصفت الشرطة اقتحام الملعب بأنه أعمال شغب وقالت إن ضابطين قتلا لكن الناجين اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة وإطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي.