اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إغلاق مكاتب البريد الجمعة والسبت القادمين لإجراء تحديثات وتأثر بعض الخدمات

الخميس، 16 مارس 2023 09:58 ص
إغلاق مكاتب البريد الجمعة والسبت القادمين لإجراء تحديثات وتأثر بعض الخدمات مكتب بريد - أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة القومية للبريد، غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت القادمين، لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات، سيؤثر ذلك على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طول فترة التحديث.
 
وقالت الهيئة فى بيان لها، الخميس، إن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 19 مارس.
 
أكدت الهيئة أن مركز الاتصال الخاص بها، ستكون متاحة للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.
 
 

الهيئة القومية للبريد

البريد المصري

تأثر خدمات البريد

إغلاق مكاتب البريد

الجمعة

السبت

ماكينات الصراف الآلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة