إغلاق مكاتب البريد الجمعة والسبت القادمين لإجراء تحديثات وتأثر بعض الخدمات

كتبت هبة السيد

أعلنت الهيئة القومية للبريد ، غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت القادمين، لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات، سيؤثر ذلك على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طول فترة التحديث.

وقالت الهيئة فى بيان لها، الخميس، إن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 19 مارس.

أكدت الهيئة أن مركز الاتصال الخاص بها، ستكون متاحة للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.