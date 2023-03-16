اليوم السابع
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إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

الخميس، 16 مارس 2023 02:16 م
إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى بطريق إسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

طريق إسكندرية الصحراوى

امن الجيزة



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