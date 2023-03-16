إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وبناء دون تراخيص بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتوان في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه ، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدين المحافظة ، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة لـ 2237 متر خلال الفتره من 10 مارس حتى 16مارس وفرض سيادة القانون على المخالفين.