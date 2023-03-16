وأوضحت الوكالة الأوكرانية أن الدفعة الجديدة تشتمل على طلقات مدفعية عيار 155 ملم وذخائر MLRS ومسدسات ومولدات وخيام وذلك وفقًا لقائمة محدثة من المساعدة الألمانية الشاملة لأوكرانيا.



وفي الحزمة الأخيرة، سلمت ألمانيا 5 آلاف طلقة مدفعية (155 ملم)؛ ليصل المجموع إلى 23 ألفا و500 قذيفة، بالإضافة إلى كمية غير محددة من المقذوفات عالية الدقة عيار 155 ملم.



كما تم تسليم ذخائر قاذفات صواريخ MARS II المتعددة و500 مسدس SFP9 وشاحنتا رفع (إضافة إلى الست السابقة والعديد من خيام حظائر الطائرات وأربعة أنظمة صاري هوائي متحرك (إضافة إلى الثلاثين السابقة) ، و 25 مولداً ليصل مجموعها إلى 295 مولدا.



وكان قد قال المستشار الألماني أولاف شولتز في البوندستاج - أمس - إن موضوع إنشاء إمدادات مستمرة من الذخيرة لأوكرانيا بكميات كبيرة سيكون على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.