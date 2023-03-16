"أكاديمية البحث العلمى" تحتفل بيوم اليتيم بـ5 فعاليات علمية وثقافية بمشاركة 600 طفل

كتب محمد صبحى

نظمت أكاديمية البحث العلمى ممثلة في قطاع العلاقات العلمية والثقافية احتفالية "يوم اليتيم" في مسرح السلام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صفر رئيس الاكاديمية، وحضر الاحتفالية أكثر من 600 طفل ومشرف من 10 دور لرعاية الأيتام سواء حكومية وخاصة والتي تنوعت فاعلياته على مدار 4 ساعات ،وبدأت فعاليات اليوم بمسرحية عن الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، ثم مسابقة اشترك فيها 4 فرق حول معلومات عن حقوق المؤلف وماهيته وما يتم حمايته وكيف وأين يتم ذلك، ثم تم عرض حلقة - تستعرض مفهوم "مصر أم الدنيا" - من مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل علي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل عمل عربي والمسلسل هو ثمرة التعاون الناجح بين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتلاها عرض من مسرح العلوم لفريق الجامعة الأمريكية والذى تناولوا فيه عدداً من القوانين العلمية وعدد من التجارب وخصائص المواد، ومن القوانين العلمية التي ألقيت على المشاركين بصورة مرحة وبأسلوب قصصى: قوانين نيوتن، وقوانين القوة، ومركز الثقل، ثم تجارب لخصائص المواد وأسمائها.

كما تم تنظيم فقرة المبدعين الصغار الفائزين في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار وعرض مختصر لاختراعاتهم، وتم التعريف ببرنامج "جامعة الطفل" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي وأهدافه وتمت دعوة الأطفال الأيتام للمشاركة والتسجيل في برنامج "جامعة الطفل" ودعوتهم لمتابعة الصفحة الرسمية لبرنامج "جامعة الطفل" بهدف معرفة كل ماهو جديد عن البرنامج والرد على أسئلتهم واختتمت الاحتفالية بفقرات ترفيهية مقدمة من وزارة الثقافة ومتمثلة في خيال الظل والأراجوز

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن قطاع العلاقات العلمية والثقافية يدرس الآليات التنفيذية لتخصيص كوته من عدد المقاعد المحددة لبرنامج جامعة الطفل لابنائنا الأيتام.

وفي بداية الاحتفالية رحب أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للثقافة العلمية بالحضور وتمنى لهم قضاء وقت مفيد، موضحًا أن :" حرص الأكاديمية على مشاركة الأطفال من دور الرعاية هذا اليوم من قبيل مسؤولياتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع ومسئولياتها العلمية في نشر ثقافة العلوم والابتكار" وأضاف: "حرصت الإدارة العامة للثقافة العلمية على تنويع فعالياته هذا العام لنشر ثقافة العلوم والابتكار ما بين مسرح العلوم.. وملعب العلوم، والمطبخ المرح.. والمبدع الصغير والمهندس الصغير فضلاً عن المسابقات بين المشاركين والجوائز والألغاز التي تعتمد على ألعاب و أنظمة محاكاة يتعامل معها الطلاب عبر محاولة حلها وإيجاد حلول علمية سليمة.. حيث يواجه هنا الأطفال تحديات مثيرة للعقل تساعدهم على تطوير مهاراتهم الابتكارية والقدرة على التركيز التي تساعدهم على الإبداع والابتكار والاختراع والتعود على منهج التعلم الذاتي والتطوير الذاتي".