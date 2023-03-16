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أسباب تراجع الطلب على الغاز الطبيعى المسال باليابان.. تعرف عليها

الخميس، 16 مارس 2023 02:00 ص
أسباب تراجع الطلب على الغاز الطبيعى المسال باليابان.. تعرف عليها الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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بلغت واردات الغاز الطبيعى المسال باليابان خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 17.2 مليون طن، مقابل 17.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع على أساس سنوي 3.9%، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة أوابك .
 
ووتابع التقرير الذى اعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أن ذلك يعود إلى متابعة تنفيذ برنامج إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، الذي بدأت فيه اليابان مؤخراً، ومن ثم تراجع الطلب على الغاز فى قطاع الكهرباء. 
 
وأضاف التقرير،ارتفاع واردات كوريا الجنوبية في الربع الرابع إلى 12.8 مليون طن، مقابل 11.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة نمو على أساس سنوي 9.4.
 
 أما في تايوان، فقد بلغ إجمالي الواردات خلال الربع الرابع 5.1 مليون طن عند نفس مستويات الربع المماثل من عام 2021.
 
أما "أسواق جنوب آسيا" التي تضم كل من الهند وباكستان وبنجلاديش، فقد بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 7.2 مليون طن، مقابل 9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بتراجع على أساس سنوي 20% ، ويعود هذا التراجع المستمر في واردات تلك المنطقة لعدم قدرتها على المنافسة وجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري، حيث تقدم الأسواق الأوروبية أسعار أعلى لجذب الشحنات الفورية.
 
أما بقية الأسواق الآسيوية (جنوب شرق آسيا) فقد بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الرابع 4.5 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 7%.
 
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الغاز المسال

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