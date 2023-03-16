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أرملة منذ 17 عاما ولديها 3 أبناء.. هدى عبد اللطيف تحصد لقب الأم المثالية

الخميس، 16 مارس 2023 03:13 م
أرملة منذ 17 عاما ولديها 3 أبناء.. هدى عبد اللطيف تحصد لقب الأم المثالية الأم المثالية على مستوى الجمهورية
كتبت – مرام محمد

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حصلت هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، ابنة محافظة كفر الشيخ على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2023، وهى أرملة منذ 17 عاما، وحاصلة على مؤهل دبلوم معلمين ومعلمات، وتعمل مُعلم خبير، وذلك تقديرا لمسيرتها العظيمة وكفاحها لأجل أبنائها.

 

تخرجت الأم المثالية صاحبة الـ56 عاما، وحصلت على دبلوم للمعلمات ثم تزوجت في عام 1991م، وبعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالالم الأول ثم الابنة الثانية ثم الابنة الثالثة.

 

شاء القدر أن يمرض الزوج بع د7 سنوات من الزواج بمرض الكبد "فيروس سي" مما جعله يعجز عن مواصلة عمله بمحل الألبان الخاص به، فقامت الأم برعايته، ورعاية الأبناء، بجانب عملها كمدرس ابتدائي.

 

كافحت الأم المثالية لرعاية زوجها وأبنائها، فكانت تبدأ يومها باكر قبل صلاة الفجر، وتقوم بترتيب شئون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحا، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقا، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمدرسة ابتدائي وصانعة أجيال، وبعد الانتهاء من عملها بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبنائها، وزوجها المريض، وتراعي شئون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005، وكان عمر الابن الأكبر حينها 11 عاما، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى 5 سنوات.

 

بعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار، حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس.

 

أعانها الله على تربية أبنائها حتى تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة، ثم تخرجت الابنة الصغرى وحصلت على بكالوريوس طب أسنان، وبفضل الله استطاعت أن تشتري قطعة أرض، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمة ومساعدة في الزواج، وأدت رسالتها بائعة لبن فجرا ومعلمة أجيال صباحا وأم صابرة ليلا ومساء، ومازال عطائها مستمر نحو أبنائها وتلاميذه.


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