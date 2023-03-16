جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الخميس/، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "كيم جين بيو" وعددا من أعضاء البرلمان، بحضور ممثل جمهورية كوريا لدى فلسطين سونج سي- جين.



وبحث آشتية مع الضيف سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة الاستثمارات المشتركة، مثمنا الدعم الكوري المقدم لفلسطين وشعبها.



واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال الاجتماع - آخر المستجدات والتطورات على الأرض، قائلا: "نواجه اليوم حكومة متطرفة في إسرائيل، تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتمارس إجراءات تصعيدية بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي، وقبل ساعات اغتالت قوات الاحتلال أربعة من أبنائنا في جنين، ومنذ بداية العام ارتقى 88 شهيدا".



وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتنا، ومن أجل إنهاء الاحتلال لأراضينا يجب جعله مكلفا، فإسرائيل تجني الأرباح من احتلالها لأرضنا وسرقتها والاستيلاء على مقدراتنا".



وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه لا يوجد شريك حقيقي للسلام في إسرائيل، وهي تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتتنكر من كافة الجهود الدولية وجهود الوسطاء من أجل السلام، وتواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.