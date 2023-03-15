47 مشروع ريادة أعمال وابتكار فى افتتاح المعرض العلمى بجامعة المنوفية

افتتحت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعرض العلمي بالملتقى الطلابي الأول بجامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة ولجنة تحكيم الإبتكارات العلمية وريادة الاعمال الممثلة في الدكتور جابر مليجي والدكتور علاء فرج والدكتور حمدى عوض ولجنة تحكيم الأبحاث العلمية المشكلة من الدكتور حسن عليوه والدكتورة نهى عثمان والدكتورة فاطمة رمضان.

هذا وقد تم عرض مشاريع ريادة الأعمال والإبتكارات العلمية الخاصة بالطلاب المشاركين بالملتقى العلمى، حيث تضمن العرض جناح لريادة الأعمال وجناح للإبتكارات العلمية وجناح الرالي لشرح مسابقة رالي ريادة الأعمال التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبرت الدكتورة نانسي عن سعادتها بكل هذا الكم من الإبتكارات العلمية والذكاء الإصطناعي ومشاريع ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور فتح الله الشوره مقرر الملتقى، بأنه قد تقدم بالمعرض 47 ابتكار ومشروع ريادة الأعمال.

أشرف على فعاليات الملتقى الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومرفت عرفة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.