3 جراحات تنقذ أرواح مواطنين بمستشفي بنها الجامعي منها استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية لطفل

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت فرق جراحية بقسم جراحة القلب والصدر ب مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إجراء 3 جراحات عاجلة لثلاث حالات منها عملية قلب مفتوح تغيير صمام ميترالي وتركيب صمام صناعي، وكذلك استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية بالمنظار الشعبي التشخيصي الصلب لطفل يبلغ من العمر سنة و7 أشهر، وأيضا استئصال ورم بالقصيبة الهوائية اليمني لمسنة تبلغ من العمر 77 عاما بالمنظار الشعبي التشخيصي.

وكشفت المستشفي، في بيان لها، أن الحالة الأولي كانت عبارة عن عملية قلب مفتوح تغيير صمام ميترالي وتركيب صمام صناعي، وقام بإجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب، والدكتورة دينا عفيفي، والدكتورة خديجة فتحي، والدكتور محمود عبد العظيم، والأطباء المقيمين محمد الخواجة، وفاطمة محمود.

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن استخراج قشرة لب من القصبة الهوائية بالمنظار الشعبي التشخيصي الصلب لطفل يبلغ من العمر سنة و7 أشهر، وقام باجراء العملية الدكتور محمد الجزار، والطبيبة المقيمة سارة نبيل.

وأخيرا الحالة الثالثة، تمثلت في استئصال ورم بالقصيبة الهوائية اليمني لمسنة تبلغ من العمر 77 عاما، بالمنظار الشعبي التشخيصي، حيث كانت تعاني من كحة مستمرة لمدة 4 شهور، وأخذت أدوية كثيرة بدون جدوي، وتم عمل المنظار اليوم وتبين وجود ورم وتم أخذ عينة كبيرة وإرسالها لمعمل تحاليل الأورام لاستكمال التشخيص والعلاج، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار، والطبيبة المقيمة سارة نبيل.

وتقدم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، بالشكر لفريق تخدير لستة الأربعاء،

الاستشاري الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب، والدكتورة إيمان محمد، والطبيبة المقيمة اسراء خالد، وكل طاقم تمريض عمليات وعناية قسم جراحة القلب والصدر.