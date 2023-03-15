اليوم السابع
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يوم ترفيهى توعوى ضمن فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر.. صور

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:18 ص
يوم ترفيهى توعوى ضمن فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر.. صور جانب من اليوم الترفيهي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أقامت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر يومًا بيئيًا ترفيهيًا على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق "، وشارك فى  تنفيذ اليوم البيئي مديرية الشباب والرياضة، و التربية والتعليم وجمعية المرشدات.
 
ويتضمن اليوم مجموعة ألعاب تفاعلية ومسابقات فنية ومسرح عرائس، وأنشطة للتوعية بالترفيه ورفع وعي المشاركين، بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وعدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصه لها. 
 
كما تم تنفيذ ندوات لتوعية المشاركين من خلال فريق التوعية ومنطقة وعظ البحر الأحمر، و توزيع مطبوعات ومطويات تحمل عددًا من رسائل التوعية،  كما تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير الخزانات وخدمة الخط الساخن  125 الذى يعمل طوال 24 ساعه على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور
 

توعية الأطفال باللعب
توعية الأطفال باللعب

جانب من اليوم الترفيهي
جانب من اليوم الترفيهي

مياه الشرب تنظم يوم ترفيهي توعى
مياه الشرب تنظم يوم ترفيهي توعى

 


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