يختصر الوقت ويقلل المسافات.. تعرف على مطالع ومنازل محور كمال عامر

كتبت مرام محمد

يعد محور الفريق كمال عامر، الذى تم تشغيله تجريبيا، أحد أهم مشروعات الطرق القومية الجديدة الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، باعتباره أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، حيث يمتد من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر؛ مما سيسهم بشكل كبير فى تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية وخفض معدلات التلوث فى إقليم القاهرة الكبرى.

ومن جانبها، أكدت محافظة الجيزة بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محور كمال عامر يخدم العديد من المناطق، أهمها العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة عن طريق نزلة فى شارع السودان.

وأشارت أن المحور الجديد يسهم فى تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، فضلا عن تقليل زمن الرحلات بين شمالى وجنوبى الجيزة من خلال الطريق الدائرى، وتقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، موضحة أن المشروع شهد إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4 م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

ونوهت إلى أن مواقع مطالع ومنازل المحور الجديد التي تم الانتهاء من تنفيذها تشمل مطلع منزل من وإلى جامعة الدول العربية، ومطلع ومنزل من وإلى أرض اللواء، ومطلع ومنزل بجوار محطة قطارات بشتيل الجديدة، ومطلع ومنزل آخر من وإلى ترعة الزمر بالعمرانية، مؤكدة مواصلة العمل لتنفيذ عدد آخر من المطالع والمنازل من وإلى مناطق ناهيا وجامعة القاهرة والمنيب.



التشغيل التجريبي لمحور كمال عامر



المحور الجديد



بدء التشغيل التجريبي لمحور كمال عامر



محور الفريق كمال عامر بالجيزة



محور الفريق كمال عامر في الجيزة



محور الفريق كمال عامر