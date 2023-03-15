اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 10:11 م
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وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويفتتح معرض للأنشطة بمطوبس

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:41 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويفتتح معرض للأنشطة بمطوبس محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ احتفالية يوم الشهيد، بمدرسة مطوبس الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، بحضور اللواء الدكتور حاتم الهديبى،  رئيس مجلس ومدينة مطوبس، والمهندس محمد الصمودى، عضو مجلس النواب، والسيد الشافعي، مدير إدارة مطوبس التعليمية، وحسن الشيمي، وكيل الادارة، والدكتورة فريدة عبده،رئيس مجلس الامناء والاباء بالإدارة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرين، والموجهين، وقيادات الإدارة التعليمية.

 

وتضمنت الفقرات القرآن الكريم وتلاه العرض الرياضى قدمه مجموعة من طالبات المدرسة، وأعقبه أوبريت أم الشهيد، وإلقاء شعري عن يوم الشهيد، كما تضمن العرض أوبريت شجرة الدر ـ الذى فازت به إدارة مطوبس التعليمية والتربية المسرحية، بالمركز الأول على مستوى  الجمهورية، مشيداً بحسن التنظيم، ووجه الشكر لإدارة ومدير الادارة على حسن التنظيم والاستقبال.

كما افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض الأنشطة السنوى، وما يحتويه من معروضات للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والمجال الصناعى، والأعمال اليدوية من عدة مدارس بالمعرض، وأعمال المدرسة المنتجة المعروضة.

الحضور في احتفالية يوم الشهيد
الحضور في احتفالية يوم الشهيد

 

محافظ كفر الشيخ يشهد الاعمال اليدوية بالمدارس للطالبات
محافظ كفر الشيخ يشهد الأعمال اليدوية بالمدارس للطالبات

 

معرض الانشطة بادارة مطوبس
معرض الأنشطة بإدارة مطوبس

 

خلال احتفالية يوم الشهيد بمطوبس
خلال احتفالية يوم الشهيد بمطوبس

 

بعض العروض في احتفالية يوم الشهيد
بعض العروض في احتفالية يوم الشهيد

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع معرض الانشطة
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع معرض الأنشطة

 


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