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وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالهرم

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:00 م
وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالهرم إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط طفل من الطابق الخامس بالهرم، ما أسفر عن مصرعه، حيث أشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من عقار بالهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل نتيجة سقوطه من الطابق الخامس، حيث اختل توازنه، ما أسفر عن سقوطه ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طفل بالهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث

حوادث اليوم



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