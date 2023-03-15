وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالبحيرة لتوفير 6 آلاف فرصة عمل

البحيرة - ناصر جودة

يفتتح الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة يرافقه الدكتوره نهال بلبع اليوم، الخميس، ملتقى تشغيل الشباب بالمنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور.

حيث يهدف الملتقى الى توفير حوالى 6 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة بالاشتراك مع 25 منشأة اقتصادية وبحضور ممثلى وأصحاب المنشآت.

كما يقوم تسليم 13 عقد عمل لذوى الهمم بالشركات وكذا تسليم 120 شهادة اتمام تخرج الدورات التدريبة التى تمت بالعربة المتنقلة " مهنتك مستقبلك ".

يذكر أن وزير القوى العاملة قد أعلن عن إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل ،وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تتمحور أهدافها لفهم المتغييرات في سوق العمل،لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.

مضيفا ان وزارة القوى العاملة مستمرة في دعم التدريب والتشغيل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"و تستهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى إستمرار تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وايضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها.

وأوضح الدكتور حسن شحاته ان التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الاستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.