وزير الدفاع الأمريكى: سنستمر فى دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت، موضحا أن الدعم العسكري الغربي لكييف هو الطريقة الأمثل لمواجهة الهجوم الروسي، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع إضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".

جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير بإصابة نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مركز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا وتيموفكا بمنطقة خاركوف على محور كوباينسك.