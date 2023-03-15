وزير التعليم يفتتح غدًا مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية فى الإسكندرية

يفتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، إحدى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة، غدا الخميس، فى محافظة الإسكندرية.

تعد المدرسة الجديدة واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولى من نوعها فى التعليم الفنى بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة، ويحضر الافتتاح الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، ووكيل وزارة التعليم فى الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من ممثلى القطاع الاقتصادى بالوكالة الأمريكية، وعدد من الشركاء من قطاعى الأعمال العام والخاص المشاركين فى إنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتسعى المدرسة الجديدة للمساهمة فى الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فنى ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محليًا أو دوليًا. كما تسعى إلى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية فى تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتى تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص. كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الجديدة واحدة من خمس مدارس أُنشئت بداية العام الدراسى الحالى 2022 - 2023، طبقًا لاتفاقية التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية فى سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، إسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا، وسيكون باب التقدم لكل المدارس متاحًا للعام الدراسى الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف المقبل.

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى الأولى من نوعها فى التعليم الفنى التى تقدم تعليمًا دوليًا بدون مصروفات والتى بدأت العام الدراسى الحالى 2022- 2023 بخمس محافظات مصرية، فى مجالات: تصنيع وصيانة الاسطمبات بالشرقية، والتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بأسيوط، والتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، وتسويق الخدمات المالية بالمنيا، والتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بالجيزة.