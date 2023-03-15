وحدة حماية الطفل تحبط محاولة زواج طفلة في قنا

وقالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل إنه ورد بلاغ لوحدة حماية الطفل باعتزام أسرة إتمام زواج طفلة قاصر من عريس أكبر منها بكثير رغم رفضها، وذلك عن طريق ما يُعرف بالكتابة بالسُنة، وذلك في مخالفة واضحة لقانون الطفل الذي يمنع زواج الفتيات قبل إتمام سن 18 عامًا.

وأوضحت سعد، أنه فور ورود البلاغ انتقلت لجنة من حماية الطفل لموقع البلاغ، وتبين اعتزام الأسرة زواج طفلة قاصر تدعى أمنية.س.ح، تبلغ من العمر 13 عامًا، من عريس يبلغ من العمر 40 عامًا، وبالفعل تم احباط الزواج أثناء إقامة حفل الحنة وفي حضور المعازيم.