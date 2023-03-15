هندسة بترول المنصورة الجديدة تشارك فى المؤتمر الطلابى الأول بجامعة السويس

شارك فريق برنامج البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بالمؤتمر الطلابى الأول لكلية البترول والتعدين بجامعة السويس فى ظل مشاركة العديد من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والمعاهد المتخصصة بالمجال.

وأفاد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بأن هندسة المنصورة الجديدة قد حصدت المركز الثالث من خمسة مراكز كانت مخصصة للفرق العلمية المشاركة بأفكار علميه فى التخصص رغم حداثه طلاب هندسة بترول المنصورة الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة بأن مثل هذه المشاركات تأتى لتؤكد على تفوق طلاب هندسة المنصورة الجديدة رغم حداثة عهدها إلى أنها تسير بخطى ثابته إلى المقدمة، وذلك بعد تحقيق الطالب إبراهيم الشحات المقيد بالفرقة الإعدادية بالكلية للعام الحالى لمركز متقدم .

وقام الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعه السويس، بتكريم طلاب هندسة المنصورة الجديدة واثنى على الحضور المميز للطلاب ممثلا فى اهداء الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة درع الجامعة فى حفل افتتاح المؤتمر الطلابى الأول بكليه البترول والتعدين بجامعة السويس.

وأضاف الدكتور وائل صديق بأنه قد تم أثناء فعاليات المؤتمر الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من هندسة المنصورة الجديدة، وهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، مضيفًا أن المشاركة كانت فرصة مميزة للتعريف بوجود كيان مميز من مهندسى بترول المستقبل فى حضور الكثير من الكيانات والشركات التى لها علاقة بالمجال محليا وإقليميا.

وأفادت الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية بقيام الدكتور عصام أحمد عميد هندسة البترول والتعدين ونخبة من أساتذة الكلية بتعريف معامل الكلية العريقة على طلاب هندسة بترول المنصورة.