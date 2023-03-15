هجوم على أمريكية بغرض السرقة يتسبب فى إصابتها بالشلل.. فيديو

كتب محمد جمال

أصيبت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية بالشلل، بعد تعرضها لهجوم من شخص قام بسرقتها فى مركز تسوق بمنطقة هيوستن، بحسب سكاى نيوز.

ووقعت الحادثة عندما قامت نونج تروونج البالغة من العمر 44 عاما، بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفى، حيث تبعها شخص حتى مركز التسوق، وقام بمهاجمتها.

ARRESTED: Booking photo of Dailor J. Sanchez-Crespo, 25, now charged with agg. assault of a family member and agg. assault with a deadly weapon in this stabbing on Wednesday (March 8).



More info: https://t.co/e2vLC2HQLw#HouNews #OneSafeHouston https://t.co/vaXPph7Na5 pic.twitter.com/XOUEO4xo5t — Houston Police (@houstonpolice) March 10, 2023

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الهجوم على نونج، حيث ظهر الرجل وهو يمسك بالسيدة، ويحاول انتزاع الظرف الذي احتوى على المال.

وعندما وجد مقاومة من نونج، أقدم الرجل على حملها، وضربها بقوة على الأرض، ليفرّ لاحقا بالمال الذى سرقه.

وحسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فقد أصيبت نونج بالشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقرى جرّاء الهجوم.

جدير بالذكر أن اللص الذى لم تقبض عليه السلطات بعد، قد تمكن من سرقة 4300 دولار، كانت نونج قد ادخرتها لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام.