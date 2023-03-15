هبوط طائرة سنغافورية مؤقتا فى جنوب إفريقيا بعد تهديد بوجود قنبلة

سنغافورة (أ ش أ)

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الأربعاء، فى مدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا لمدة ساعات عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأفادت الخطوط السنغافورية - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - بأن الرحلة "إس كيو 478" كانت في طريقها من سنغافورة متجهة إلى مدينة "كيب تاون" عبر جوهانسبرج عندما تلقت تحذيرا بوجود قنبلة، مشيرا إلى أن جميع الركاب البالغ عددهم 58 راكبا و15 من أفراد طاقم الطائرة غادروا بسلام عقب هبوط الطائرة في مطار أوليفر ريجنالد تامبو بجوهانسبرج.

وأضافت أنه تم إجراء فحوصات أمنية، وعقب الانتهاء منها غادرت الطائرة مدينة "جوهانسبرج" ووصلت إلى مدينة "كيب تاون" عقب تأخير نحو خمس ساعات عن الموعد المحدد.