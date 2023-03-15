نائب محافظ المنيا يبحث آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد أبوزيد اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجمعيات والمؤسسات من ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي، لبحث ومناقشة آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور سيد سعداوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وإبراهيم فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، وربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة، وماريان ميلاد ممثل الهيئة القبطية الانجيلية.

وأكد نائب المحافظ، أن الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية، والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات استعدادا لشهر رمضان الكريم، مع حصر ومراجعه كافة بيانات الأسر الأولى بالرعاية، بما لا يدع مجال للازدواجية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجه نائب محافظ المنيا إدارة التحول الرقمي بالمحافظة بتوحيد قواعد البيانات لمؤسسات وجمعيات التحالف الوطني تحت مظلة المحافظة، مع التحديث المستمر لبيانات الأسر الاولى بالرعاية وفقا لقواعد الحماية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول تلك المساعدات للمستحقين فى القرى الأكثر احتياجا.