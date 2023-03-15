نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق فى البدرشين.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين؛ للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيا أعمال الطبقة السطحية بشوارع عمرو بن العاص من شارع النيل السعيد حتى الطريق الأوسطي والمنتزه من شارع آثار سقاره حتى شارع البستان ومتفرعات شارع عباس عناني حتى المقابر، واختتم جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير والرصف وإقامة أسوار بطريق سقارة السياحي.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيرة، ومسؤلي مديرية الإسكان والشركات المنفذة للأعمال.

جدير بالذكر أن نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تفقد أمس الثلاثاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركزي منشأة القناطر وأوسيم.

وشملت جولة النائب، تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر وخطوط المياه بطريق المناشي الخطاطبة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة.



تطوير مدخل المنطقة الأثرية بالبدرشين



تطوير مدخل المنطقة الأثرية في البدرشين



تطوير ورصف الطرق في البدرشين



مشروعات التطوير في البدرشين



مشروعات الرصف في البدرشين