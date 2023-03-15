ميناء دمياط يستقبل7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14031 طنا تشمل: 3640 طن يوريا صب و742 طن يوريا معبأ و3035 طن رمل و2400 طن مولاس و364 طن كحول و3850 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38871 طن تشمل: 4098 طن قمح و254 طن فول و6552 طن عدس و1868 طن خشب زان و1026 طن ابلاكاش و500 طن زيت طعام و8935 طن حديد و8998 طن صويا و6640 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1760 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2707 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 80796 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 122517 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4922 شاحنة.