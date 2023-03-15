موريتانيا تصادق على استراتيجية حماية حقوق الإنسان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

صادقت موريتانيا على استراتيجية حماية حقوق الإنسان،، وذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تحت رئاسة رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال.

وبحسب وكالة الاخبار الموريتانية، ألزم ولد بلال القطاعات المتدخلة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بمضاعفة عملها للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد في مختلف المجالات.

وتابعت اللجنة تقريرين قدمتهما مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني، وتضمن الأول منهما مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي تمت إجازتها في ختام الاجتماع، فيما تضمن الثاني دراسة حول مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.

وناقشت اللجنة التقريرين بعد استعراضهما، كما تناولت مختلف الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية لدفع الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الانسان في البلد والتي وصفته اللجنة بأنها تعد موضوعا محوريا في برنامج الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزواني.