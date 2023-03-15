اليوم السابع
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مواجهة الميكروب السبحى على قائمة الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:23 م
مواجهة الميكروب السبحى على قائمة الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الصحية بكافة المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص أستضافت الدكتور صلاح زاهر أستاذ أمراض قلب الأطفال بكليه الطب جامعة الإسكندرية والدكتور محمد لبده استشارى أمراض قلب الأطفال بمستشفى القلب "مجدى يعقوب".
 
وأوضح وكيل الصحة أنه تم مناظرة عدد من حالات الأطفال ذوى العيوب الخلقية بالقلب فى وحدة قلب الأطفال بالمستشفى بمشاركة الدكتور أيمن بدر استشارى أمراض ومدير وحدة قلب الأطفال بالمستشفى.
 
 مشيرا إلى  إلقاء محاضرة علمية هامه عن مواجهة الميكروب السبحي والتهاب الحلق والاستدلال الخاطئ لمضادات الميكروب السبحي، والتى تعرف باسم ASOT  .
 
 
وأعرب الدكتور صلاح زاهر أستاذ أمراض قلب الأطفال بكليه الطب جامعة الإسكندرية والدكتور محمد لبده استشارى أمراض قلب الأطفال بمستشفى مجدى يعقوب عن شكرهما للطاقم الطبى بوحدة أمراض قلب الأطفال بمستشفى أبو حمص، كما أكدا على المجهود المبذول وبالرعاية الفائقة الذى يقدمه المستشفى للحالات المختلفة، ووجهوا الشكر والتقدير للدكتور محمد غزلان مدير المستشفى ولجميع الأطباء العاملين بالمستشفى  على ظهور المستشفى بهذا الشكل الرائع والمتميز .
 
يذكر أن مستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا بمركز أبو حمص هو الاول من نوعه لعلاج أمراض وجراحة الاطفال بمحافظة البحيرة وتم افتتاحه عام 2020 بتكلفة  ما يقرب من 20مليون جنيه.
 
ويقدم المستشفى الخدمات الطبية المتميزة  لعلاج الاطفال بمحافظة البحيرة  والمحافظات المجاورة وأجريت به العديد من العمليات الجراحية الناجحة منذ افتتاحه.
 
 
الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (1)
الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (1)

الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (3)
الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (3)

الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (2)
الندوات العلمية بمستشفى الأطفال بالبحيرة   (2)
 

مستشفى الأطفال

محافظة البحيرة

مستشفى ابو حمص

ندوات الميكروب السبحى

صحة البحيرة



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