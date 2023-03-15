مهلة شهر لإنهاء طلبات التصالح وتقنين وضع اليد فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، عن منح مهلة لمدة شهر اعتبارا من اليوم 14 مارس 2023 لإنهاء طلبات التصالح وطلبات تقنين وضع اليد، وذلك بالتوجه المباشر للمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة لسرعة انهاء الطلبات.

وأكدت المحافظة في بيان لها أن وفي حالة عدم التقدم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومخاطبة المحكمة المختصة بما يفيد انهاء المعاملة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تقوم بانشاء ممشى سياحي جديد بطول 7 كم ، وإيمانا بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والاحداث التي تتم علي أرض المحافظة الساحلية، حيث يتم اقامة الممشى بمنطقة شمال الأحياء ، لرصد أعمال الإنشاءات بالممشي السياحي الجديد بالمنطقة.