مهلة شهر لإنهاء طلبات التصالح وتقنين وضع اليد فى البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن منح مهلة لمدة شهر اعتبارا من اليوم 14 مارس 2023 لإنهاء طلبات التصالح وطلبات تقنين وضع اليد، وذلك بالتوجه المباشر للمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة لسرعة انهاء الطلبات.
وأكدت المحافظة في بيان لها أن وفي حالة عدم التقدم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومخاطبة المحكمة المختصة بما يفيد انهاء المعاملة.
يذكر أن محافظة البحر الأحمر تقوم بانشاء ممشى سياحي جديد بطول 7 كم ، وإيمانا بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والاحداث التي تتم علي أرض المحافظة الساحلية، حيث يتم اقامة الممشى بمنطقة شمال الأحياء ، لرصد أعمال الإنشاءات بالممشي السياحي الجديد بالمنطقة.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة أن هذا الممشي الجديد يهدف إلي اظهار الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها احد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية، ويعد متنفس لأهالى المدينة الوافدين في مناطق الأحياء والفيروز وشمال ووسط الغردقة.
واشار الى أنالممشي سيكون مزاراً سياحياً يتوافد عليه السياح من رواد ونزلاء الفنادق السياحية بالمنطقة، حيث يشمل مظلات ، مساحات خضراء وكافيهات ومحلات سياحية ، ومكان مخصص لركوب الدراجات مضيفاً أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بطول 3.5 كم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة