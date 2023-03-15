"منظومة ذكية لا يمكن اختراقها دون رصد".. كاميرات مدينتى ترصد لصى فيلا محمد صلاح لحظة بلحظة

تمكنت منظومة كاميرات المراقبة بمدينتي من كشف لغز سرقة فيلا نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى خلال ساعات قليلة من الابلاغ عن السرقة.

وأكدت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على فيس بوك أنه فور اخطار أمن المدينة بالواقعة ، قامت "غرفة المراقبة والتحكم" بتحديد المترددين بالقرب من الفيلا المذكورة ورصدت خط سير المشتبه فيهما ، وتابعت تحركاتهما لحظة بلحظة في المدينة من خلال الاستعانة بتقنية تحديد ملامح الوجه ( facial recognition ) والتعقب ، فيما ابرزت الكاميرات الذكية صوراً وفيديو على درجة عالية من النقاء للمتهمين بالساعة والتاريخ.

وأشارت صفحة مدينتي الى أن الكشف عن المتهمين خلال ساعات قليلة يبرهن على ان الاستثمار فى المجال الامني من خلال أحدث التقنيات قد اعتمد نظاماً امنياً فى مدينتي لا يمكن اختراقه دون رصد واضح ، وبما يحقق اقصى درجات الأمان لسكان المدينة ويسهم فى تحقيق نتائج ايجابية وسريعة لإنجاز العدالة وايضا تحقق اهم عنصر فى الأمن وهو الضبط السريع لاى متهم بأدلة دامغة، وهو ما وفرته منظومة الكاميرات الذكية فى مدينتى.