مليار و700 مليون دولار تراجع واردات مصر من السيارات بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

أغلقت الواردات المصرية من السيارات العام الماضي 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن واردات السيارات كانت هي الأعلى في قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث تراجعت باقي السلع ولكن بقيم أقل، ومن بينها الثلاجات والتي بلغت قيمتها نحو 154 مليون و799 ألف دولار عام 2022، بينما كانت نحو 215 مليون و837 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و38 ألف دولار، يليها الغسالات بقيمة إجمالية 33 مليون و481 ألف دولار عام 2022، مقابل 64 مليون و471 ألف دولار العام السابق له 2021، بتراجع بلغ نحو 30 مليون و990 ألف دولار.

وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى سجل نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022، مقابل 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت قيمته 54٪.