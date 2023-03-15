وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن حافلة كانت تقل عمال المناجم انقلبت أثناء نقلهم إلى منجم ذهب شمال شرق أفغانستان.

وقد تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، فيما أفادت تقارير بأن حالتهم الصحية خطيرة.

جدير بالذكر، أنه وفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية عن حوادث الطرق لعام 2020، فقد بلغ عدد وفيات الحوادث المرورية في أفغانستان 2.6% من إجمالي الوفيات، حيث احتلت البلاد المرتبة الـ76 من حيث الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في العالم.