اليوم السابع
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معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر يستقبل المواطنين اليوم.. وطرح السلع بأسعار مخفضة

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:00 ص
معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر يستقبل المواطنين اليوم.. وطرح السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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يستقبل المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الأربعاء المواطنين، حيث تطرح كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع، كذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين، وطرح اللحوم الطازجة وأيضا اللحوم المجمدة ومنتجات الأسماك، بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة "، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتى الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، السلع والخضراوات والفاكهة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  قد افتتح مساء أمس المعرض الرئيسى "أهلا رمضان " بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر على أن يستقبل المعرض اليوم الأربعاء الجمهورية ويأتى معرض "اهلا رمضان" ضمن 455 شادرا ومعرضا تم افتتاحها على مستوى محافظات الجمهورية ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انتشار معارض "أهلا ‏رمضان".
 
على جانب أخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

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