اليوم السابع
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معارضون يرشقون مكتب وزير الدفاع البولندى بالحجارة

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:28 م
معارضون يرشقون مكتب وزير الدفاع البولندى بالحجارة مكتب وزير الدفاع البولندى
كتبت: هناء أبو العز

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تعرض مكتب وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق بالحجارة من قبل مجهولين.
 
وغرد المتحدث باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، رافال بوشنيك، على "تويتر"، قائلا: "تعرض مكتب وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق بما لا يقل عن 3 حجارة من قبل مجهولين، مما أسفر عن تحطم النوافذ".
 
وألقى المتحدث باسم حزب القانون والعدالة، باللوم، حول رشق مكتب بلاشتشاك بالحجارة على المعارضة البولندية، داعيًا إياها إلى وقف التصعيد، قائلا: "عندما لا تكون هنالك حجج موضوعية لموضوع ما، يتم استبدلها بسياسة القوة، "أيتها المعارضة، أوقفي التصعيد".
 
ومن جانبها أفادت شرطة مدينة ليغونوفو، بأن مكتب وزير الدفاع كان فارغا لحظة وقوع الحادث، وأن أحدًا لم يصب بأذى.
 

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