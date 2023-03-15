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مصر للطيران للشحن تنقل شحنات لحوم مبردة من تشاد إلى مصر .. صور

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:29 ص
مصر للطيران للشحن تنقل شحنات لحوم مبردة من تشاد إلى مصر .. صور مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من منطلق المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران، قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المصرية الكبري المتخصصة في مجال توريد اللحوم المبردة علي نقل سلسلة من شحنات اللحوم المبردة بواقع 55 طن للشحنة علي متن طائرتها من طراز A330-200 من العاصمة التشادية إنجامينا إلي مطار القاهرة.
 
وأكد زكريا، أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة  لوصول الشحنة وتقديم سعر تنافسي للشحنة لضمان وصولها بسعر مناسب للمستهلك المصري.
 
ومن جانبه قال الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأن الشحنة الأولي قد وصلت إلي مجمع البضائع بمطار القاهرة يوم الإثنين 13 مارس، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية و توفير المبردات اللازمة لضمان وصول الشحنة بأمان، ومن المقرر تسيير رحلتين منتظمتين أسبوعيا من إنجامينا إلي القاهرة لنقل باقي الشحنات وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجمالى نحو 600 ألف طن.
 
جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تسلمت مؤخراً طائرة بضائع جديدة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلي طائرة شحن جوي في إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات وكلاء الشحن ليصبح أسطول الشركة الحالي 4 طائرات شحن جوي في خدمة الوطن.
 
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