مصرع 5 أشخاص إثر فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا.. فيديو

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مصرع 5 أشخاص، 4 في مدينة أديامان وشخص واحد في محافظة شانلي أورفا، بفيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية.

Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy