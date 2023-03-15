اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص إثر فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا.. فيديو

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:23 ص
مصرع 5 أشخاص إثر فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا.. فيديو فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا
وكالات

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أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مصرع 5 أشخاص، 4 في مدينة أديامان وشخص واحد في محافظة شانلي أورفا، بفيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية.

وتسبب الفيضانات باضطراب الحركة المرورية، واستجابت فرق تابعة للمديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية شانلي أورفا لتقارير الفيضانات من بعض المنازل.

 

 

 
 

 


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