مصرع 5 أشخاص إثر فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا.. فيديو

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مصرع 5 أشخاص، 4 في مدينة أديامان وشخص واحد في محافظة شانلي أورفا، بفيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية.
Devastating floods hit #Şanlıurfa city of Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/6nPbuEoboy— Daily Turkic (@DailyTurkic) March 15, 2023
وتسبب الفيضانات باضطراب الحركة المرورية، واستجابت فرق تابعة للمديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية شانلي أورفا لتقارير الفيضانات من بعض المنازل.
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