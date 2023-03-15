مصرع عامل وطالب فى اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة بأخميم شرقى سوهاج

لقى عامل وطالب مصرعهما بناحية قرية أبار الوقف دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج ، وذلك اثر إصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة على الطريق، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية أبار الوقف دائرة مركز أخميم، ووجود متوفيين، تم نقلهما إلى المستشفى تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم.

عقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم باصطدام دراجة بخارية بعامود إنار ومتوفين بناحية أبارالوقف دائرة مركز أخميم، حيث تبين أنه أثناء قيادة المدعو حمادة ا ب ع 21 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية اختل مقود الدراجة بيده، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة البخارية وشقيقه إبراهيم ا ب ع 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية كان برفقته تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال خال المتوفيين المدعو السيد ب ا ح 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.